SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla müftülük personeli düzenlenen programda bir araya geldi.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, cami görevlilerinin, doğumdan ölüme kadar hayatın her noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Kaymakam Uzunoğlu, "Değerli hocalarımız çok önemli bir vazife ifa ediyorsunuz. Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her noktasında önemli bir yere sahipsiniz. Toplumumuzu dini konularda aydınlatarak, ilmiyle amil olup güzel konularda bilgi verip daha iyi nesillerin yetişmesine katkıda bulunuyorsunuz." diye konuştu.

İnsanların en güzel dersi, en güzel ilmi camideki hocalardan öğrendiğini vurgulayan Uzunoğlu, "Halen görev yapmakta olan din görevlilerimize daha nice başarılar diliyorum. Emekli olmuş din görevlilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, vefat eden din görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Suşehri Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, İl Genel Meclis Üyesi İdris Yazıcı, görevde ve emekli olan din görevlileri katıldı.