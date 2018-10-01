KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açılış programı düzenlendi.



Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, farkındalık oluşturmak ve görevlileri motive etmek amacıyla bu yılki temanın "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olarak belirlendiğini söyledi.

Mescit ve camilerin İslam'da önemli bir yerinin olduğunu ve kutsallığından dolayı da Allah'ın evi kabul edildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Camilere olan ilgiyi artırmak ve bağlılığı pekiştirmek, camilerin önemini daha etkin bir şekilde anlatmak, camilerin yıllık genel temizlik, onarım, bakım ve tamiratının her kesimle işbirliği yaparak gerçekleştirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bilindiği üzere İslam dininde mabetlere, mescit ve cami denmektedir. Mescit Allah'a secde edilen yer demektir. Cami ise kelime olarak toplayan, birleştiren, bir araya getiren anlamlarına gelmektedir. Aynı imanı esaslara sahip olanları maddi olarak omuz omuza getirdiği gibi kalplerini, gönüllerini ve fikirlerini de kaynaştırmaya ve birleştirmeye vesile mekanlardır. Bu yıl 33.'sünü gerçekleştireceğimiz hafta, Kırıkkale'miz de amacı doğrultusunda en iyi şekilde kutlanacaktır. Bu bilinç geliştirilmeye çalışılacaktır. Haftanın Kırıkkale'miz ve bütün Müslümanlar için hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."

İlahi dinletisi ve sema gösterisinin de yer aldığı program, hayır sahiplerine ve başarılı din görevlilerine verilen hediyelerin ardından sona erdi.