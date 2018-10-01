KONYA (AA) - Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u ziyaret etti.

Müftü Çelikoğlu, kendisine eşlik eden din görevlileri ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Başkan Özaltun’u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Özaltun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Müftü Çelikoğlu ise bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ana temasının "camiler ile din hizmetine adanmış ömürler" olduğunu dile getirerek, "Camilere ve din hizmetine emek vermiş tüm kardeşlerimizin haftasını kutluyorum. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi biz de Beyşehir’imizde çeşitli etkinlikler yapacağız. Cuma günü sabah namazında Eşrefoğlu Camimizde inşallah sabah namazı buluşmamız olacak. Aynı gün Çarşı Camisi'nde çeşitli programlar olacak." dedi.