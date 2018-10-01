SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, ziyarette, bu yıl "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" teması ile kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın önemine değinerek, "Bu hafta, toplumda ve özellikle gençler üzerinde farkındalık oluşturulması noktasında önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, toplumu yönlendiren ve topluma rehber olan din görevlilerinin bu hafta vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiğine vurgu yaparak, huzur mekanları camilerin temizliğinin de önemli olduğunu belirtti.

"Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" teması ile kutlanacak hafta dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Müftü Akkuş da 3 Ekim'de Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferans ve dini musiki programına Gül'ü davet etti.