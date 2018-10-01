ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İl Müftüsü Bekir Gerek ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, camileri, manevi huzurun derin derin solunduğu mekanlar olarak nitelendirdi.

"Paylaşmanın, dayanışmanın, dostluk ve kardeşliğin, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği bu kutlu mabetler aynı zamanda vatan ve aile sevgisinin, dini ve milli değerlerin, dostluğun ve kardeşliğin, edep ve ahlakın öğretildiği birer eğitim kurumlarıdır" diyen Çakacak, "Her zamankinden çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemde camilerimizin birleştirici ve bütünleştirici fonksiyonu, toplumsal dayanışmamıza büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.