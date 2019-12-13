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Camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, O.Ş. (25) aralarında husumet bulunan Yakup Bulut'u (35) cuma namazı kılmak...

Genel 13.12.2019, 14:17
Camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.Ş. (25) aralarında husumet bulunan Yakup Bulut'u (35) cuma namazı kılmak için gittiği Çapanoğlu Camisi'ne kadar takip etti.

O.Ş, cami içinde arkadan yaklaştığı Bulut'u boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bulut, cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

O.Ş, caminin önünde polislerce yakalandı.

#cami içinde bıçaklı saldırı #Yozgat
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