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Camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, O.Ş. (25) aralarında husumet bulunan Yakup Bulut'u (35) cuma namazı kılmak...
Genel 13.12.2019, 14:17
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, O.Ş. (25) aralarında husumet bulunan Yakup Bulut'u (35) cuma namazı kılmak için gittiği Çapanoğlu Camisi'ne kadar takip etti.
Bulut, cemaatin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
O.Ş, caminin önünde polislerce yakalandı.
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