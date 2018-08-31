Cami tuvaletinde ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki Turanlar Camisi'ne ikindi namazı için gelen vatandaşlar, tuvaletin bir kapısının açılmamasından şüphelendi....