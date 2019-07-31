KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Müftülüğünce "Cami, Çocuk ve Aile Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Hüseyin Onbaşı Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Müftüsü Ahmet Altacı ile Kur'an kursları öğrencileri ve aileleri katıldı.

Altacı, yaptığı konuşmada, inançlar, değerler, gelenekler ve iyi alışkanlıkların, daha çok aile içerisinde kazanıldığını söyledi.

Çocuğun şahsiyetini aile içerisinde kazandığına, en çok sevdiği, inandığı, güvendiği ve özendiği kişilerin anne ve baba olduğuna dikkati çeken Altacı, şöyle konuştu:

"Biz camilerimizin ve mabetlerimizin çocuklarımızla dolmasını önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir, istikbalimizdir. Onların varlığı bizim varlığımızın devamıdır. Anne ve babaların devamı, çocuklarıdır. Hocaların devamı, öğrencileri, talebeleridir. Bu bakımdan çocukların mabetleri doldurması çok önemli. Camiye gelen çocuklarımıza sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşalım. Çocuk, İslam ümmetinin istikbalidir. Çocuklarımıza en iyi istikbali hazırlamak, onları İslam terbiyesiyle yetiştirmekle mümkündür."

Program, ikramların ardından sona erdi.