Camdaki Kız 27. Bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm

Nalan’ın kararı ne olacak?

Sedat’ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat’ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder. Nalan’dan Melisa’nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa’yı İzmir’e göndermeyi kafasına koyar. Sedat’ın Feride’den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride’nin ise her zamanki gibi bir planı vardır. Cavit’in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.

TIKLA İZLE

Camdaki Kız 26. Bölüm Özeti Koroğlu Konağı’nda Sırlar Ortaya Çıkıyor…

Camdaki Kızı dizi 26. Bölümde Nalan, Sedat'ın Melisa'yla olan görüntülerini izliyor! 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 26. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 26. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, sakladığı sırların açığa çıkmasıyla neler yaşayacak?

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Cana'nın durumdan haberi olup olmadığını araştıran Feride, Sedat'ın yeniden Cana'yla görüştüğünü öğrenecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor. Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor. Nalan ise Sedat'ın çekmecesinden çıkardığı bellekte Melisa'yla olan görüntülerini izliyor. Nalan, şimdi ne yapacak?