Cama çarpıp düşen Ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde bir mağazanın camına çarparak düşen Ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı.

İlçedeki bir iş yerinde görevli Sercan Çalışkan, mağazanın camına çarparak yere düşen Ebabil kuşunu veteriner hekim Barış Kocak'a götürdüğünü belirtti.

Muayenesinde uçmasına mani bir durum bulunmamasının tespit edilmesi üzerine kuşu yeniden mağazaya getirdiğini ifade eden Çalışkan, Ebabil kuşuna su vererek toparlanmasını beklediğini anlattı.

Veteriner hekim Barış Koçak ise, Ebabil'in kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türü olduğunu söyledi.

Ebabillerin uçarken uyuduklarını anlatan Koçak, "Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler." diye konuştu.