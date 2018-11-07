İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, dünya cam sektörünün önde gelen isimlerini bu yıl 33’üncüsünü düzenlediği Cam Sempozyumu’nda ağırladı. Büyük ilgi gören ve 525 katılımcıyla gerçekleştirilen Şişecam Cam Sempozyumu’nda cam sektörünün geleceği ve yeni teknolojiler konuşuldu.



Topluluktan yapılan açıklamaya göre, camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, bu yıl 33’üncüsünü düzenlediği Şişecam Cam Sempozyumu’nu İş Bankası Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Büyük ilgi gören ve 525 katılımcıyla gerçekleştirilen Şişecam Cam Sempozyumu’nda, dünyanın önde gelen cam sanayi temsilcileri ve bilim insanları cam sektörünün geleceğini ve yeni teknolojileri konuştu.



Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, cam dünyasını ve akademisyenlerini İstanbul’da buluşturan organizasyonun önemine işaret ederek, "1985 yılında başlayan, kurum içi üretilen bilgiyi, güçlenen beceriyi ve yetkinlikleri paylaştığımız Şişecam Cam Sempozyumları son yıllarda bilim insanlarını, sanayicileri ve yöneticileri bir araya getiren cam sektörünün ülkemizdeki en önemli birlikteliğine dönüşmüştür. Bu yıl 33’ncüsü düzenlenen Şişecam Cam Sempozyumu’na ulusal ve uluslararası üniversite, araştırma kurumları ve şirketlerden artan ilgi ve bizleri onurlandıran katılımcı sayısı, bugüne kadar atılan adımların doğru yönde olduğunun güçlü göstergeleridir." ifadelerini kullandı.







- "Bilim insanları ve sanayiciler bu yüzyılın 'cam çağı' olacağını belirtiyor"





Şişecam Topluluğu ve diğer global sektör oyuncularının camı daha ileriye taşımak için önemli adımlar attığını dile getiren Kırman, "Bilimsel ve teknolojik gelişmeler camı ve kullanım alanlarını her gün yeniden tanımlamaktadır. Camın girmediği hiçbir sektör kalmazken, günümüzde cama ve ürünlerine yüklenen fonksiyonlar ve kullanım alanları hepimizin hayal gücünü zorlayacak ölçekte ve hızla artmaktadır. Cam sektörünün sınırlarını sürekli genişletme çabasıyla çalışan bilim insanları ve sanayiciler bu yüzyılın 'cam çağı' olacağını belirtmektedir." bilgilerini verdi.







- "Teknolojik geliştirme faaliyetlerimizi 28 ayrı uzmanlık laboratuvarında sürdürmekteyiz"





Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ise konuşmasında, Türkiye’de kurumsal Ar-Ge faaliyetleri yürüten ilk kurumlardan biri olduklarını belirterek, "Bugün araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetlerimizi, 2014 yılında Gebze Çayırova’da kurulan ve 9 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi bünyesindeki 28 ayrı uzmanlık laboratuvarında sürdürmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Şişecam araştırmacıları ve çalışanlarının yanında ulusal ve uluslararası üniversite, araştırma kurumları ve şirketlerinin cam bilimi ve teknolojisi alanındaki tek ve en güçlü platformuna artan ilgisinin daha sonraki adımlar için cesaret verdiğini ifade eden Oktik, şöyle devam etti:

"33’üncü Şişecam Cam Sempozyumu’na 525 cam sektörü profesyoneli kayıt yaptırdı. Açılış özel oturumu ile başlayan ve 6 paralel oturum ile süren sempozyumda yurt dışı ve yurt içinden toplam 14 davetli konuşmacı bilgi paylaşımında bulundu. Sempozyum kapsamında 78 sözlü ve iki poster olmak üzere toplam 80 bildiri sunuldu."