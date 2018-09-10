"Cam kemik" hastasının "can" babası

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Anne karnında 6 aylıkken kızının cam kemik hastası olduğunu öğrenen ve doktorların gebeliği sonlandırma teklifine olumsuz yanıt veren baba, bugün 15 yaşında olan evladının zorlu hayat mücadelesi ve tedavi sürecindeki en büyük destekçisi.

Kızı Sümeyye gibi kendisi de cam kemik hastası olan baba Ali Bolat, evladı ile tedavi için İstanbul'dan geldikleri Konya'da zorluklar karşısındaki sabır ve azmiyle benzer durumdaki ailelere örnek oluyor.

Baba Ali Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin hamileliğinin 6. ayında kızının cam kemik hastası olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Sümeyye'nin anne karnında hastalığının geç anlaşıldığını belirten Bolat, "Doktorlar istersek gebeliğin sonlandırılabileceğini söylediler, fakat biz 'kızımız engelli doğacak' diye onun canına kıyamazdık." dedi.

Bolat, kızı dünyaya geldikten sonra onunla birlikte hayat mücadelesine devam ettiklerini anlattı.

- "İnsanlar yaşama azmini asla kaybetmemeli"



Sümeyye'nin yaşadığı zorlukları ve psikolojik durumunu iyi bildiğini dile getiren Bolat, "Cam kemik hastalığı bende de var. Dolayısıyla kızımı en iyi şekilde anlıyor ve kendisine destek oluyorum. Engelli de olsak bu hayatta hep birlikte yaşıyor, zorluklara karşı mücadele veriyoruz. İnsanlar yaşama azmini asla kaybetmemeli. Hayat mücadelesinden vazgeçmemeli. Biz küsüp bırakırsak her şey ortada kalır." diye konuştu.

Kızının yürüyebilmek için zorlu ameliyatlar geçirdiğine değinen Bolat, operasyonların ardından fizik tedavi sürecinin başlayacağını, bu sürecin sonunda sağlığının düzeleceğine inandığını ifade etti.

- "Hayata yeniden başlayacağım"



Konya'da tedavi gören 15 yaşındaki Sümeyye Bolat da hastalığı sebebiyle zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırılmaları meydana geldiğini anlattı.

Babasının desteğini her zaman hissettiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Çocukken iyileşebilmek için zaman zaman fizik tedaviye gidiyordum. Küçükken ayak bileğimi kırdım ve yürüyememeye başladım. Bir daha yürüyemeyeceğimi düşündüm. Tedavi için Konya'ya geldik. Ameliyatlarım başarılı geçti. Tedavimin ardından hayata azim ve gayretle yeniden başlayacağım."

- Ameliyatları başarılı geçti



Ameliyatı gerçekleştiren Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise Sümeyye'nin hastalığa bağlı olarak, vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırılmaları meydana geldiğini kaydetti.

Hastalık sebebiyle kasların çekmesiyle bile kemiklerde kırılmalar oluşabildiğini, hastalardan bazılarının da doğum sırasında kafatası kırılması nedeniyle kaybedildiğini anlatan Arazi, şunları söyledi:

"Sümeyye'nin normal hayatına devam ederken kolları veya vücudunun değişik bölgelerindeki kemiklerinde sık sık kırılmalar meydana geliyordu. Bu da ister istemez kendisinin hayat kalitesini ve psikolojisini olumsuz ölçüde etkiliyor. Bu hastaların kırıklarının tespit edilmesi, diğer hastaların kırıklarının tespit edilmesinden daha zor. Daha farklı yöntemler ile anlaşılabiliyor. Hastamızı kemik kırıklarını tespit ederek ameliyat ettik. Başarılı geçen ameliyatının ardından fizik tedavi süreci başlayacak ve normal hayatına dönmeye çalışacak."