Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: Bir numaralı gündem maddemiz istihdam

ADANA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da artıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kentteki bir otelde HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri ve üyeleriyle, kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşan Sarıeroğlu, AK Parti iktidarları döneminde çalışanların haklarının düzenlenmesi ve sendikalaşma konusunda, devrim niteliğinde yol katedildiğini söyledi.

Sarıeroğlu, çeşitli haksızlıklara maruz kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz, seçim çalışmalarını kesinlikle devlet imkanlarıyla gerçekleştirmeyecek ahlaka sahibiz. Bütün kampanyamızı kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Geldiğim günden itibaren ben bakanlık makam aracını kullanmıyorum. Normalde de zaten resmi bir program yoksa kırmızı plakayı kullanmayan zihniyet ve anlayışa sahibim. Gördünüz Suruç'ta yaşanan süreci, böyle bir süreçte de kampanyalarımızı yürütüyoruz. Biz istemesek bile, devlet 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanısınız, biz bunu yapmakla mükellefiz, yapmak zorundayız. Allah korusun sizin başınıza tatsız, küçük düşürücü bir olay gelirse bu Türkiye Cumhuriyeti üzerine gelmiş olacak.' diyor. Bu nedenle çok az sayıda koruma arkadaşımla çalışıyorum. Burada da ekip almamaya özen gösteriyoruz."

İş gücü istatistileri

Bakan Sarıeroğlu, köy köy, mahalle mahalle gezip vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İş gücü istatistiklerinin açıklandığını hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da arttıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam. İnşallah insan onuruna yaraşır, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin korunduğu, 'düzgün işler' dediğimiz ILO'nun da tanımları çerçevesinde, bu işlerin arttırılması için işçi, işveren ve tüm kesimler seferberlik halinde çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 tane mega endüstri sanayi bölgesi kurulacağı konusundaki müjdesini anımsatan Sarıeroğlu, "Bunlardan biri Yumurtalık ilçemizde. Enerjiyle alakalı olarak, inşallah Türkiye'nin enerjiyle ilgili kalbi bu tasarıda atacak. Bunun istihdam anlamında, çalışma ve yatırımları çekme anlamında Adana'mıza çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.



Muhabir: İbrahim Erikan