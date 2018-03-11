Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu:

SİVAS (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Daha önce taşeronda çalışan eski hükümlü kardeşlerimizden, terör suçu olmamak üzere, cinsel saldırı olmamak üzere, çocuk istismarıyla bağlantılı herhangi bir suç olmamak üzere inşallah alım sürecini başlatacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadınlar Buluşuyor" adlı programda, kadınların her yerde aktif görev aldığını söyledi.

Şehit annelerinin ellerinden öptüğünü, gazi annelerini minnetle yad ettiğini dile getiren Sarıeroğlu, geçmişten bugüne ülkenin mücadelesine emek vererek katkı sunan tüm kadınları rahmetle ve minnetle andığını dile getirdi.

Sarıeroğlu, kadınların hayatın her alanında olduğunu ve Türkiye'nin geleceğe daha emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayarak, ülkenin kalkınmasının da hızlanacağını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirten Sarıeroğlu, bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bakan Sarıeroğlu, kadına yönelik şiddetin, istismarın ve cinsel saldırıların olmadığı bir Türkiye için kararlı bir şekilde çalıştıklarına işaret ederek, "Şu anda dünyanın her yerinde şiddet var. İşte sınırımızda kadınlarımız her türlü kötü muameleye maruz kalmış durumda. Vicdan konvoyumuz bu kadınlarımız için yola çıktı. Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kadınlar için de bizim güçlü olmamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin kadınlarının güçlü olmak zorunda olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Biz güçlü olursak tüm mağdur, mazlum coğrafyalardaki, İslam dünyasındaki tüm kadınlara el uzatıp onların sıkıntılarına hep birlikte çözüm üretebiliriz. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına, ilk 10 ülkesi arasına sokmak. Bunu da yine biz kadınlarla başaracağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonu'nda Türkiye'nin tek yürek ve Mehmetçik'in yanında olduğunun altını çizerek, teröre karşı tüm dünyanın tek yürek olması gerektiğini ve yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

- "Çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik"

Türkiye'nin bir yandan bu operasyonları yaptığını, bir yandan ise hayallerini gerçekleştirmek için var gücüyle çalıştığını aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Arka arkaya reform paketlerimizi çıkarıyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili olsun, taşeron da bu süreçte bunlardan biriydi. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu bir süreçtir. Yıllardır bunun beklendiğini, hayalinin kurulduğunu çok iyi biliyorum. Bu işin mimarı ve asıl sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Göreve geldiğim zaman bana ilk talimatı oldu, emekçilerimizin hayalini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalıştık. Kanun Hükmünde Kararname'yi 24 Aralık'ta çıkarttık ama tabii yine hazımsız bazı kesimler bilgi kirlilikleriyle algı operasyonlarıyla bu sürecin ilk başında bir dalga oluşturmaya çalıştılar ama milletimizle muhabbetimiz tam."

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının her zaman teminatı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok titiz, çok samimi bir çalışma gerçekleştirdik. Burada kapsamla ilgili ifade etmek istediğim şey, yeni bir kapsam düzenlemesi yapmadık. Genel bütçeyle düzenlenen personel çalıştırma ihalesi. Şu anda kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarımızda kadro dışı gerçekten taşeron çalışmanın tanımını ortaya koyduğumuzda tamamı şu anda sürecin içerisindedir, 2 Ocak itibarıyla başlayan aşamalardan geçmektedir. 2 Ocak'ta bir genelge yayınladık, çalışma usul ve esaslarımızı yayınladık. Çok şükür başvurularımızı aldık, bir sistem kurduk, bu süreç çok büyük bir süreç. 1 milyon kişiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz, bununla ilgili benim 81 ildeki müdürlüklerimiz sürecin başladığı andan itibaren teyakkuz halinde. Her şeyi çok yakından takip ediyoruz, sistem üzerinden sürecin sağlıklı gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. Başvuru yapan herkes, sisteme bütün bilgileriyle kaydediliyor."

- Taşeron çalışan eski hükümlülerin kadro süreci

Taşeronda çalışan eski hükümlü işçilerin süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce taşeronda çalışan eski hükümlü kardeşlerimizden, terör suçu olmamak üzere, cinsel saldırı olmamak üzere, çocuk istismarıyla bağlantılı herhangi bir suç olmamak üzere inşallah alım sürecini başlatacağız. Diğer bir konu engelli kardeşlerimizle ilgili, dünkü açıklamamda bu yanlış anlaşılmış. Emekliliği gelmiş ama emeklilik başvurusunda bulunmamış engelli kardeşlerimiz vardı, normal emeklilerimizle ilgili söyledim gibi anlaşılmış.Taşeron çalışmamız kapsamında emekli olanların kadroya girişi genel olarak kamuda çalışma kuralları gereği mümkün olamayacak. Maaş almamışsa, bununla ilgili işlemleri başlatmadıysa sadece engelli olan kardeşlerimizin tekrardan kadroya geçip çalışmalarına bir imkan sağlıyoruz, bu anlamda henüz işlemlerini yapmadıkları için. Diğer bir sorunlu alanımızda yine geçici eleman diyoruz. Doğum yapan kardeşlerimizin, askere giden kardeşlerimizin yerine kamu kurum ve kuruluşlarımızda geçici olarak görev yapan personellerimiz var. Kendilerini 'joker eleman' olarak tanımlıyorlar. Çalışma Bakanı olarak 'joker elemanı' tabirini çok doğru bulmadığım için kullanmıyorum. Bu kardeşlerimizle ilgili de 4 Aralık'ta çalışma kriterimiz var, bunun da haksızlıkları önlemek için oluşturduğumuz bir kriter olduğunu ifade etmek istiyorum. 4 Aralık'ta çalışma kriterini bu geçici olan kardeşlerimiz için kaldırıyoruz. Eğer 4 Aralık'ta çalışmıyor olsa bile bu kardeşlerimizi kamuya geçişlerini, inşallah kadroya geçişlerini sağlamış olacağız."

Kadroya geçişle ilgili sınavların devam ettiğini ve olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, sınavlarda herkese işiyle ilgili sorular sorulduğunu aktardı.

Bazı kesimlerin bu konunun büyüklüğünü kabul etmekte ve bu işin yapılmış olmasını hazmetmekte zorlandığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Bu iş kolay bir iş değil, 1 milyon kişi. Tek bir merkezden yapmıyoruz, ağ ağ yayılıyor, her yerde şu an bir hareket var. Buraların hepsini kontrol altında tutuyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, yapılan işi gölgeleyecek hiçbir girişime izin vermeyeceklerini, kadroya geçiş sınavlarının yeni başlamış gibi bir algı olduğunu, aksine sınavların 1 ay önce başladığını aktardı.

Dicle Üniversitesinde tedavi gören 3 bayanın sınavının komisyon tarafından hastanede yapıldığını belirten Sarıeroğlu, bu işçilerin haklarının gitmemesi ve sıkıntı yaşamaması için çalıştıklarını kaydetti.

Sarıeroğlu, kadroya geçiş sürecinin gölgelenmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, insanların bu mutluluğu rahat rahat yaşamalarını istedi.

Süreçten faydalanmayanların işsiz kalmasının söz konusu olmadığını dile getiren Sarıeroğlu, "Personel çalıştırmasına dayalı hizmet ihalesi değilse normal hizmet ihalesiyse bu işler devam ediyor ama bundan sonra personel çalıştırma ihalesi, yani taşeron çalışma olmayacak. Diğer kardeşlerimizin de işsiz kalması diye bir şey söz konusu olmayacak. İnşallah daha büyüyüp, daha gelişiriz." diye konuştu.

Programa, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci ve partililer katıldı.