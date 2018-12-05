Çalışkan'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü açıklaması

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çalışkan, Türk toplumunun gelişerek yükselmesinde büyük katkıları olan kadınlara 5 Aralık 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkı verildiğini kaydetti.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de karar alma mekanizmalarında yer almaları ve bu konuda hükümet tarafından yapılan düzenlemelerin kadının toplumdaki saygınlığını arttırdığını aktaran Çalışkan, "Bu vesile ile kadınlarımızın sosyal ve siyasi hayatta daha fazla yer almalarını diliyor ve bu özel günlerini kutluyorum." ifadesini kullandı.