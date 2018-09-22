Çalışacak işçiler kurayla belirlendi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesindeki eğitim kurumlarında toplum yararına çalışacak geçici işçiler noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü...