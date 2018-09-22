Çalışacak işçiler kurayla belirlendi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesindeki eğitim kurumlarında toplum yararına çalışacak geçici işçiler noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) arasında imzalanan sözleşme uyarınca toplum yararına program kapsamında ilçedeki okullarda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde çalıştırılacak 40 işçi, düzenlenen kura çekiminin ardından belli oldu.
Belediye Düğün Salonunda yapılan ve İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Uluyurt'un katıldığı kura çekiminde okullarda çalıştırılacak 40 kişi noter huzurunda belirlendi.
700 kişinin başvuru yaptığı işe alınanlar 9 ay süreyle çalıştırılacakları bildirildi.