Çalıntı kamyonet baraj gölünden çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yamula Barajı'nda bulunan kamyonetin 2 yıl önce çalındığı ortaya çıktı.

Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi sınırlarında bulunan Yamula Barajı'na düşmüş aracı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine jandarma, Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibi ve AFAD sevk edildi.

Baraja giren Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibi, gölette ve araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Aracı incelemeye alan ekipler, Saadettin Şahin'e ait 38 AV 260 plakalı kamyonetin 2 yıl önce Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çalındığını belirledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.