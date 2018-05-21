Çalındığı sanılan hayvanlar arazide bulundu

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çalındığı sanılan koyunlar jandarma ekiplerince arazide bulundu.

Merkeze bağlı Tuzlu köyünde yaşayan Mehmet Ünal, 150 koyunu ağılında bulamayınca çalınmış olabileceği şüphesi üzerine jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ağılda yaptıkları incelemede hırsızlık izine rastlamadı.

Hayvanların ağıldan kendiliğinden ayrılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, arazide arama yaptı.

Jandarma ekiplerince, hayvanlar ağıldan 8 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Mehmet Ünal da jandarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek hayvanlarını geri aldığı için çok memnun olduğunu dile getirdi.