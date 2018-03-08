Çalınan otomobilini internette satılan parçasından tanıdı

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Başkentte çalınan otomobilini arayan kişi, aracının parçalarının bir internet sitesinde satışa sunulduğunu görünce polise ihbarda bulundu. Polisin takibe aldığı şüpheliler yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yenimahalle'de yaşayan inşaat işçisi Abdullah K, kanser tedavisi gören kızını 5 Mart'ta otomobiliyle Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Aracını hastanenin otoparkına park eden Abdullah K, döndüğünde otomobilinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Abdullah K, bir süre sonra yedek oto parçası satan bir internet sitesinde aracının parçalarının satışa sunulduğunu gördü.

Bunun üzerine Abdullah K, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ihbarda bulundu.

Harekete geçen ekipler, Yenimahalle Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde yedek oto parçası satan iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yeri sahibi Z.B, otomobili parçalayan Irak uyruklu A.S. ile şoför E.T, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası görüntüleri ile parçalandıktan sonra çalınan otomobilin iskeletinin boş bir araziye vinç yardımıyla bırakıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden iş yeri sahibi Z.B'nin, emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddettiği ve otomobili kimden satın aldığını açıklamadığı öğrenildi.