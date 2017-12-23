Çalınan otomobilin kundaklandığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da çaldığı otomobili yaktığı iddia edilen şüpheli, akaryakıt polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Uğur Kalaycı'ya ait 03 LY 791 plakalı otomobil, 4 gün önce merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güvenilir Sokaktan çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarına başladı.
Çalınan otomobil, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde boş bir arazide yanmış halde bulundu.
Bölgedeki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, araca bir kişinin yakıt aldığını belirledi.
İncelemeler sonunda şüphelinin poliste farklı suçlardan kaydı bulunan Ahmet D. (24) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, aracı çalıştırmak isterken yandığını söylediği öğrenildi.
İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ahmet D, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.