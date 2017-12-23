Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Çalınan otomobilin kundaklandığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da çaldığı otomobili yaktığı iddia edilen şüpheli, akaryakıt polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Kalaycı'ya ait 03 LY 791 plakalı otomobil, 4 gün önce merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi...

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:33
Çalınan otomobilin kundaklandığı iddiası
banner230

KONYA (AA) - Konya'da çaldığı otomobili yaktığı iddia edilen şüpheli, akaryakıt polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Kalaycı'ya ait 03 LY 791 plakalı otomobil, 4 gün önce merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güvenilir Sokaktan çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarına başladı.

Çalınan otomobil, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde boş bir arazide yanmış halde bulundu.

Bölgedeki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, araca bir kişinin yakıt aldığını belirledi.

İncelemeler sonunda şüphelinin poliste farklı suçlardan kaydı bulunan Ahmet D. (24) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, aracı çalıştırmak isterken yandığını söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ahmet D, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKKonyaOtomobilYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim