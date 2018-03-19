Çalınan inekler görme engelli sahibine teslim edildi

KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde, görme engelli bir çiftçinin çalınan büyükbaş hayvanları jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Karabulut Mahallesi'nde 9 Şubat'ta hayvancılıkla uğraşan görme engelli Erdal Temirciöz'ün ahırından 2 inek çalınması ile ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık zanlıları E.M.O. (16) ve O.Y'yi (17) yakalamıştı.

Zanlıların verdiği ifadeden yola çıkan ekipler, inekleri bularak sahibi Temirciöz'e teslim etti.

Temirciöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.