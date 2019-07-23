Çalınan akülü arabasının yolunu gözlüyor

KONYA (AA) - Konya'da kumbarasında biriktirdiği parayla ailesi tarafından alınan akülü arabası çalınan 4 yaşındaki minik İkra, evlerinin önünde arabasının geri getirilmesini bekliyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül ve Osman Akbaba çifti, 4 yaşındaki kızları İkra'ya kumbarasında biriktirdiği parayla akülü araba aldı.

Küçük İkra, akülü arabasını kullandıktan sonra evlerinin bahçesine bırakıp içeriye girdi. Baba Osman Akbaba, bir süre sonra akülü arabayı bahçede göremeyince, çalındığını düşünerek durumu polise bildirdi.

- Güvenlik kameralarına yansıdı

Polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasından motosikletli iki kişinin ellerinde akülü arabayla kaçtıklarını tespit etti. Görüntülerden, şüphelilerin eşkalini belirleyen polisin soruşturması sürüyor.

- "Güneşte bile bırakmazdı"

Öte yandan anne Şengül Akbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, akülü arabası çalınan kızının üzgün olduğunu belirtti.

Akülü arabayı, İkra'nın kumbarasında biriken parayla aldıklarını ifade eden Akbaba, "Kızım arabasını çok seviyordu. Güneşte bile bırakmazdı. Şimdi sadece anahtarları kaldı. İkra, akülü arabanın anahtarları bizde olduğu için hırsızların arabayı kullanamayacağını düşünüyor. Suçluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.