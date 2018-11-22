California'daki yangınlarda ölü sayısı 83'e çıktı

ANKARA (AA) - ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. Butte Bölge Şerifi Kory Honea, iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü...