California'daki yangınlarda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

NEW YORK (AA) - Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzey kısmını etkisi altına alan yangınlarda 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece bölgedeki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı.

631 kişiden hala haber alınamıyor

Honea, 631 kişiden ise hala haber alınamadığını sözlerine ekledi.

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı da küle çevirdi.

Güneydeki yangınlarda da 3 can kaybı

Yetkililer, eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda ise yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldiğini duyurdu. Buradaki yangınlarda da yaklaşık 450 ev kül oldu.

Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.

Muhabir: Dildar Baykan