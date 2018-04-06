Çaldıkları hayvanları satarken yakalandılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Diriliş Mahallesi'nde Bekir G'ye ait ahırdan 11 keçi, 6 oğlak ve 9 tavuğun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen M.M.K, H.G, G.O, M.Ö, E.O, S.A, . ve B.İ'yi çaldıkları hayvanları satmak isterken yakaladı. Polis, olayda kullanılan araca el koydu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.G, G.O. ve M.Ö. savcılıkça serbest bırakıldı.
Şüpheliler E.O, S.A, M.M.K, . ve B.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.