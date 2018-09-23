Çaldıkları eşya ve paraların listesini yapmışlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hırsızlık sonucu elde ettikleri ziynet eşyası ve paraların listesini yaptıkları tespit edilen ve yaklaşık 700 suç kaydı bulunan çocuk eğitimevi firarisi iki kardeş ile çalıntı malları satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal, Güllük ve Deliklitaş mahallelerindeki 6 ev ve iş yerinden hırsızlık yapılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri güvenlik kameralarından şüphelilerin, hırsızlıktan toplam 700'e yakın suç kaydı bulunan M.A. (16) ve kardeşi . (15) olduğunu belirledi.

Ankara Çocuk Eğitimevi'nden 1 Eylül'de firar eden ve 4 suçtan aranan . ile 30 Temmuz'da İstanbul Çocuk Eğitimevi'nden kaçan ve 4 suçtan aranan M.A. kardeşler, Şarhöyük Mahallesi Marmaris Sokak'ta annelerine ait evde, çalıntı malları satın aldığı ileri sürülen F.K. ise Vadişehir Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

M.A. ve . kardeşlerin evinde, çaldıkları ziynet eşyası ve para miktarlarının yazdığı liste, kazıcı iş aleti, kadın cüzdanı, bir pompalı tüfek, iki bıçak, çok sayıda bozuk para, bir motosiklet, 2 bisiklet, F.K'nin ikametinde ise 33,35 gram eroin, 10,96 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, iki televizyon, cep telefonu ve tablet bilgisayar ile ekipmanları ele geçirildi.

İki kardeşin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği, çalıntı malları satın aldığı öne sürülen F.K'nin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.