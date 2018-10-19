Çaldıkları çeklerin parasıyla tatile gitmişler

KONYA (AA) - Konya'da bir fabrikadan 100 bin lira değerinde çek çalıp, parayla Antalya'da tatil yaptıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 7 Ekim'de merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki fabrikadan 100 bin lira değerinde çek çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrikada ve yakınlarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızların 4 kişi olduğunu ve kiralık bir araçla kaçtıklarını belirledi.

Araştırmalar sonunda zanlıların, Muhammet Talha A. (19), Selçuk U. (22), Bekir D. (25) ve Bahattin T. (23) olduğu tespit edildi.

Merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların ilk ifadelerinde, çeklerin ödemelerini alıp, parayla Antalya'da tatil yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Zanlılardan Muhammet Talha A'nın daha önce aynı fabrikada çalıştığı, bir süre önce işten çıkartıldığı ve ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

Diğer 3 kişinin ise poliste farklı suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.



