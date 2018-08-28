Çaldığı tişörtle aynı markete gelince yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da farklı günlerde marketten hırsızlık yapan şüpheli, çaldığı tişörtle aynı iş yerine gelince çalışanların dikkati sonucu yakalandı.

Merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir markete gelen müşterilerden Seyit İ'nin (53) üzerindeki giysinin, iş yerinden çalınan tişörte benzediğini fark eden çalışanlar polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Seyit İ'nin, aynı marketten daha önce de birçok kez hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Şüphelinin karıştığı hırsızlık olayları, marketin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, markete gelen Seyit İ'nin önce ayakkabı reyonundan çalacağı ayakkabıyı beğendiği, alarm sistemini etkisiz hale getirmek için ise kırtasiye reyonundan aldığı makası kullandığı görülüyor.

Ayrıca şüphelinin peynir ve kurabiye alarak marketten ayrıldığı da kayıtlara yansıyor.