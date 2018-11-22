Çaldığı koyunları otomobille götürürken yakalandı

- Konya'da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin ön ve arka koltuklarında, ayakları bağlı 7 koyun olduğunu fark etti - Hayvanların çalıntı olduğu tespit edilince gözaltına alınan sürücü tutuklandı