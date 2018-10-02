ÇAKÜ'den Endonezya'ya taziye mesajı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketi nedeniyle mevkidaşlarına taziye mesajı gönderdi.

Ayrancı, mesajında, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunami nedeniyle yaşanan hasar, yaralanma ve can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Bu zor dönemde, Endonezya halkının akıllarından çıkmadığına işaret eden Ayrancı, şöyle devam etti:

"Kardeşlerimizin bu acılı dönemde dualarımızda olduğundan emin olabilirsiniz. Deprem ve tsunamide vefat eden kayıplarımız için Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kendim ve kurumum Çankırı Karatekin Üniversitesi adına, Endonezya halkına en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Endonezya'nın süregelen kurtarma çalışmalarını desteklemek için her türlü yardıma hazır olduklarını vurgulayan Rektör Ayrancı, "Bu trajik durumda Endonezya Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu, elimizdeki imkanlar ve kaynaklar ölçüsünde işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verdi.