ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Öğrenci Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e sosyal medyada Medine müdafisi Fahreddin Paşa aleyhindeki paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi.

Uluyazı Kampüsü'nde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol, Fahreddin Paşa'ya yapılan saygısızlığı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın gerek Türkiye'ye gerekse tüm ümmete mal olmuş bir kahraman olduğunu belirten Kol, "Bizler bu kahramanımızı, makamı ne olursa olsun Abdullah Bin Zayed gibi hadsiz ve çukur zihniyetin ağzında dolandırmasına asla tahammül edemeyiz." dedi.

Fahreddin paşanın canı pahasına Medine'yi koruduğunu anımsatan Kol, şunları kaydetti:

"O büyük kahraman canı pahasına kendisinin ifade ettiği şekilde, İslam'ın sırtını dayadığı yer olan Medine'yi korumaya çalışırken, bugün ruhuna dua etmesi gereken Zayed, hadsiz tutumuyla tüm bedduaları üzerine almaktadır. Ancak bizler beddua etmeyeceğiz. Bizler kendisine buradan Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa'nın Harem-i Şerif'in minberinden bir cuma günü, Peygamber efendimizin kabrinin baş ucundan kutsal toprakların muhafazası için Mehmetçiğe yapmış olduğu yemini hatırlatacağız."

Daha sonra grup tekbir getirerek dağıldı.

