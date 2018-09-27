"Çakıl" uyuşturucuya geçit vermedi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da narkotik dedektör köpeği "Çakıl" ile yapılan aramada 10 kilo toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilgaz ilçesi Gaziler köyü mevkisinde narkotik dedektör köpeği Çakıl ile yol kontrolü ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.
Bir yolcu otobüsündeki valizleri inceleyen ekipler, "Çakıl"ın yardımıyla valiz içine gizlenmiş 10 kilogram toz esrar buldu.
Valizin sahibi M.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.