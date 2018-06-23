Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA’nın sevilen konseptlerinden Cakes&Bakes, 7. Airport Food and Beverage (FAB) Conference & Awards 2018’de “Yılın Havalimanı Kafe Noktası" kategorisinin Avrupa birincisi olarak ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

BTA'dan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA’nın sevilen konseptlerinden Cakes&Bakes, 7’ncisi düzenlenen FAB Conference & Awards 2018’de "Yılın Havalimanı Kafe Noktası" (Airport Coffee, Tea, Non-alcoholic Beverage Shop of the Year) kategorisinin Avrupa birincisi oldu.

Cakes&Bakes, en başarılı ve yenilikçi havalimanı yiyecek-içecek markalarının ödüllendirildiği yarışmada, inovasyon, performans, seyahat kanalının uygunluğu, yüksek kalite, iyi servis ve tanınma kriterlerini yerine getiren çok yönlü konsepti ile ödüle layık görülerek, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, “BTA olarak 8 ülkedeki 17 havalimanında, 350'yi aşkın noktada misafirlerimizle buluşuyoruz. Sürdürülebilirlik politikamızı servisten kaliteye, fiyatlamadan konumlamaya ve insan kaynaklarına kadar tüm süreçleri içerecek şekilde kurgularken, misafirlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından izleyerek konseptlerimizi inovatif bir yaklaşımla oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm bu çalışmalarının bir sonucu olarak, birbirinden lezzetli 150'yi aşkın ürün ile misafirlerini ağırlayan Cakes&Bakes'in ödüllendirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Cesur, "Ayrıca, 6 farklı ülkede 23 nokta ile hizmet veren Cakes&Bakes'in, dahil olduğu TURQUALITY programının yardımıyla, yurt dışında 5 yılda 50 yeni mağazaya imza atarak başarılı çizgimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.