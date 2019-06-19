Cakarta'nın tarihi ve kültürel eski şehir merkezi: Kota Tua

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın kuzeyinde liman bölgesindeki tarihi eski şehir merkezi Kota Tua, geçmişte Sunda Krallığı ve Banten Sultanlığı döneminin yanı sıra özellikle Hollanda sömürgesi zamanında gelişen yapısıyla günümüze kadar Cakarta'nın merkez olarak öne çıkmasında önemli rol oynadı.

Sunda Krallığı’ndan Japon işgaline kadar olan süreçte Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia ve en son olarak Cakarta adının verildiği eski idari bölge Kota Tua, birçok yönetimin idaresinde zamanla ekonomi ve ticari faaliyetin yürütüldüğü bir nokta olarak gelişti.

Yerel dilde "eski şehir" anlamına geliyor

Özellikle Hollanda sömürgesi döneminde 17. ve 18. yüzyıldan kalma asırlık yapılarıyla Avrupa’dan bir kenti anımsatan ve yerel dilde "eski şehir" anlamına gelen Kota Tua, su kanallarının çevrelediği kültürel miras yerleri ile ülkenin ve başkentin önemli turistik bölgeleri arasında yer alıyor.

Halihazırda tarihi binalarının müze, kafe, lokanta ve sergi alanı gibi çeşitli kültürel aktiviteler için kullanıldığı Kota Tua’daki özellikle Fatahillah Meydanı yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olarak dikkati çekiyor.

Tarihi alandaki ''antik'' tur bisikletlerine yoğun ilgi

Fatahillah Meydanı'nda belli bir ücret karşılığında kiralanan beyaz, mavi, sarı, pembe ve kırmızı gibi çeşitli renklerde klasik tarzdaki ''antik'' tur bisikletleri ziyaretçilere tarihi alanda eşsiz bir gezinti imkanı sunuyor.

Özellikle de aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği bisiklet turları, ayrıca tarihi alanı ziyaret edenler için renkli görüntüler oluşturuyor.