"Çakarlı sirenli" aracın kadın sürücüsüne ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta "çakar" ve siren bulunan aracı kullanan kadın sürücüye 2 bin lira ceza verildi.
Kadın sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 26/2 maddesi uyarınca 2 bin 4 lira para cezası uyguladı, araçtaki çakar ve siren söktürüldü.
SİVAS (AA) - Sivas'ta "çakar" ve siren bulunan aracı kullanan kadın sürücüye 2 bin lira ceza verildi.Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 ABE 719 plakalı otomobilin "çakar" lamba ve sireni açık şekilde ilerlediğini...
SİVAS (AA) - Sivas'ta "çakar" ve siren bulunan aracı kullanan kadın sürücüye 2 bin lira ceza verildi.
Kadın sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 26/2 maddesi uyarınca 2 bin 4 lira para cezası uyguladı, araçtaki çakar ve siren söktürüldü.