"Çakarlı sirenli" aracın kadın sürücüsüne ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta "çakar" ve siren bulunan aracı kullanan kadın sürücüye 2 bin lira ceza verildi.Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 ABE 719 plakalı otomobilin "çakar" lamba ve sireni açık şekilde ilerlediğini...