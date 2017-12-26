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Çad sokakları Türk bayraklarıyla süslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Çad'ın başkenti Encemine'de caddeler Türk ve Çad bayrakları ile donatıldı.

26 Aralık 2017 Salı 14:28
Çad sokakları Türk bayraklarıyla süslendi
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ENCEMİNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret edeceği Çad'ın başkenti Encemine'de caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi.

Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara iki ülkenin bayrakları asıldı.

Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu arada Türkiye Maarif Vakfı (TMV) organizatörlüğünde ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve "Abeşe" olarak da bilinen, Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma Türk kökenli yaklaşık 200 Çadlı, ellerinde Türk bayraklarıyla havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

Çad halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mazlumlara ve Müslümanlara verdiği destekten dolayı Müslümanların lideri olarak görüyor.

Muhabir: Alaattin Doğru

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