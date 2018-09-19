Cabbar, çalışmaları inceledi

KAYSERİ (AA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçede devam eden kilitli parke çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cabbar, ilçede devam eden kilitli parke çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların refahı için gece gündüz çalıştıklarını belirten Cabbar, şunları kaydetti:

"Yağışlar başlamadan önce gerek kırsal, gerekse merkez mahallelerimizde ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. Özellikle asfalt ve parke çalışmalarımızı seri bir şekilde tamamlamak istiyoruz ve çalışmalarımız da aksamadan devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bütün mahallelerimiz vadettiğimiz hizmetlerimize ulaşmış olacak."

