ByLock'çu öğretmene FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan öğretmen Ayşe Demirtaş'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Demirtaş ve avukatı katıldı.
Gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen Demirtaş, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
ByLock kullanıcısı olduğuna dair dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Demirtaş, suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen aranın ardından esasa ilişkin hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldığını açıkladı.