BYEGM Yerel Medya Buluşmaları

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, "Türkiye bugüne kadar serbest seçimlerle milletin kendi ülkesinin, devletinin rotasını çizebildiği bir ülke. Bu kıymet üzerinde 24 Haziran'da seçimlere gidiyoruz." dedi.

Akış, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından bir otelde düzenlenen Yerel Medya Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin, Türkiye'nin yeni sisteme geçmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Seçim atmosferlerinin Türkiye'de genellikle sert geçtiğinin altını çizen Akış, şunları kaydetti:

"100. yılına yaklaştığımız bu güzel cumhuriyetin demokrasisi türlü müdahalelerle akamete uğratılmaya çalışılmışsa da bir kazanımımız var ki o çok kıymetli. Serbest ve özgür seçimler bu ülkede yerleşmiş. Bu gerçekten demokratik bir devlet adına çok kuvvetli ve kıymetli bir kazanım. Türkiye bugüne kadar serbest seçimlerle milletin kendi ülkesinin, devletinin rotasını çizebildiği bir ülke. Bu kıymet üzerinde 24 Haziran'da seçimlere gidiyoruz. Vatandaşlarımız serbestçe oylarını kullanacak. Türkiye Cumhuriyeti hükumet sistemi değiştiği için ilk defa sandıkta kendi hükümetini kuracak. Fakat burada milletimizin kabul ettiği referandumdan sonra muhalefette maalesef Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri gitme arzusu var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tartışıp belirlediği ve belirli bir noktaya getirdiği sistem değişikliği tartışması bitmiş, bütün tartışmalar rafa kaldırılmıştır. Ancak muhalefet her fırsatta seçimden sonra bu sistem tartışmalarını tekrar ortaya çıkarmak istediğini söylüyor. Türkiye bu sistem tartışmaları üzerinden çok şeyler kaybetti. Türkiye reformu savunan bir hareket karşısında, maalesef dünü vadeden, yatırımları ortadan kaldıracağını vadeden bir muhalefetle karşı karşıyadır. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde milletimiz kendisine sunulan bu propagandalardan kendisinin beğendiği ve takdir ettiği, kendi ülkesi ve geleceği açısından uygun bulduğu siyasi tercihte bulunacaktır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da bu ülke müreffeh bir şekilde yoluna devam edecektir."

Programa, BYEGM Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı, Konya Basın Konseyi Başkanı Mustafa Tatlısu, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır ile Konya, Karaman ve Aksaray'dan çok sayıda medya temsilcisi katıldı.



