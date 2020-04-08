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Büyüyünce ne olacak; Büyükşehir Belediyesi
NEVŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ SOSYAL MEDYA HESABI İLE ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARININ YAZIŞMALARI BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI.
Genel 08.04.2020, 14:23 08.04.2020, 16:31
Nevşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarının yazışmaları büyük beğeni kazandı.
Sosyal medyada Nevşehir ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinin yapmış olduğu paylaşımlar kısa sürede binlerce kez beğeni sayısına ulaştı.