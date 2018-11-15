Büyükşehirden Yemliha'ya sosyal yaşam merkezi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yemliha'ya sosyal yaşam merkezi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Yemliha'ya kazandırdığı sosyal yaşam merkezinde 85 metrekare büyüklüğünde iki yüzme havuzu, düğün, nişan, konferans gibi toplu etkinliklerin yapılabileceği yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon, KAYMEK kurslarının verileceği 5 adet derslik, fitness salonu, internet salonu, kütüphane ve kadınlar lokali yer alıyor.

Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nin bahçesine Yemlihalı kadınların Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten talepleri doğrultusunda tenis kortu da yapıldı.



Merkezde ilk etapta Kuran-ı Kerim, giyim, kuaförlük, üniversite hazırlık ve tenis kursu açıldı.



