Büyükşehirden sınavlara hazırlanan öğrencilere destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere 17 bin yardımcı kitap dağıtttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Genç KAYMEK'te, sınavlara hazırlanan öğrencilere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın da katılımıyla Şehir Tiyatrosu'nda yardımcı kitap dağıtım töreni yapıldı.

Gençlere hitap eden Başkan Çelik, insana yatırıma her zaman öncelik verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"KAYMEK şirketimiz Anadolu'da marka haline geldi. Bosna Hersek'in Mostar şehri de dahil olmak üzere 16 ilçemizin tamamında 50'den fazla KAYMEK tesisinde 650 kişiyle hizmet veriyoruz. Sadece bu dönem 95 branşta 11 bin kursiyerimiz kurs alıyor. Genç KAYMEK'te 13 ayrı tesiste ilkokul 3. sınıftan mezun gruba kadar 11 bin öğrenciye ders veriyoruz. Bu imkanı sadece şehir merkezinde değil tüm ilçelerde sunuyoruz. KAYMEK bünyesindeki bir başka birimimiz olan Huzur Çınarı'nın ise tek görevi aile. Yaptığı çalışmalarla aileleri kurtarıyoruz. Bu faaliyetlerle sadece bu yıl 21 bin kişiye ulaşıldı. Burada 8. sınıftaki bin 300 öğrenciye ve 12. sınıf ile mezun gruplardaki bin 100 öğrenciye 17 bin kitabı ücretsiz dağıtacağız."

Milletvekili Yıldız da sunulan hizmet nedeniyle belediyeye teşekkür ederek, "Bu yapılanlar çok büyük bir hizmet 11 bin gencimize ulaşılmış. Bu çok önemli bir rakam. Mustafa Çelik Başkanımızın başarılı hizmetlerinin yanında son derece seçkin olan bu çalışmasını takdirle anıyorum. Bunlar sadece gençlerimize değil ülkemize de yapılan büyük bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Genç KAYMEK Gençlik Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere yardımcı ders kitapları dağıtıldı.