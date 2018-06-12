Büyükşehir'den Seydişehir'de iftar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir'de iftar programı düzenledi.

Seyyid Harun Bulvarı'nda Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen iftar, protokol ve ilçe halkını bir araya getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftarda yaptığı konuşmada, ilçede yatırımların devam ettiğini belirtti.



Ramazan ayının şefkat, merhamet ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Altay, ilçe halkının bayramını da kutladı.



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da yaptığı konuşmayla ilçeye katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Programa Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özel, Kaymakam Aydın Erdoğan, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer de katıldı.