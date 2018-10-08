Büyükşehir'den öğrencilere sıcak çorba

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi'nde her sabah sıcak çorba dağıtımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çorba ile kitap da dağıtarak tüm Kayserilileri 13-21 Ekim tarihlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak Kitap Fuarı’na davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi tramvay duraklarında da çorba dağıtımı başlatacağız. Sıcak çorba hizmetinin ne denli önemli olduğunu öğrencilerle birlikteyken daha iyi gördük. Öğrenciler ve öğrenci okutanlar bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Öğrencilerimizin talebi üzerine çok yakında Erciyes Üniversitesi Tramvay Durağında da çorba dağıtımına başlayacağız. Şimdi günde bin 200 olan dağıttığımız çorba sayısı günde 3 bine yaklaşacak."

Ardından Çelik ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış öğrencilerle sohbet etti.