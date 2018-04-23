Büyükşehir'den amatör spora destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Amatör Spor Tesisleri içerisindeki 44 adet gençlik kulüp binasının anahtarları düzenlenen törenle amatör kulüplere verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı ile amatör sporcular katıldı.

Törende konuşan Çelik, belediye olarak sporculara her türlü yatırımı yaptıklarını söz konusu insana yatırım olunca daha hassas davrandıklarını söyledi.

Gençliğe her alanda destek verdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Konu insana yatırım olunca hiçbir bütçe kısıtlaması yapmadığımız gibi 5 yıldızlı otel kalitesinde tesis yapıp gençlerin hizmetine sunuyoruz. Gerek bu tesisler gerekse malzeme desteği ile binlerce sporcu kardeşimizi destekliyoruz. 10 bin gencimiz amatör spor kulüplerinde spor yapıyor. Biz 10 bin gencimizin kahve köşesinden, sanal alemden uzak kalmasına ve gerçek alemde spor yapmasına destek sağlıyoruz. Yeter ki sizler spor yapmaya karar verin. Biz gerek tesis gerekse malzeme yardımı ile yanınızda oluruz."

Tören, Vali Kamçı ve Başkan Çelik'in kura çekerek kulüp yöneticilerine 44 adet kulüp tesisinin anahtarlarını teslim etmesinin ardından son buldu.















