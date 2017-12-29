Büyükşehir ile OSB arasında protokol imzalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında karşılıklı talep ve ihtiyaçları gideren bir protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında bir araya geldi.

Hazırlanan protokolün, Kayseri'deki uyum kültürünün bir örneği olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, şunları kaydetti:

"Rabbim bu şehri nazarlardan korusun. Var olan uyumla daha hızlı gelişiyor. Bu protokolle hem OSB hem de Büyükşehir Belediyemizin talep ve ihtiyaçları sağlanmış oldu. Protokol, raylı sistem son durağındaki Ulaşım A.Ş’mize ait atölyelerin bulunduğu OSB mülkiyetindeki yerler ile OSB mülkiyetindeki yerlerin imar düzenlemesi ve Büyükşehir'e ait bir arazinin OSB’ye devri gibi konuları içeriyor. Her iki kurumun meclis ve yönetimlerinden geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Şehrimize hayırlı olsun."

Başkan Çelik ve OSB Başkanı Nursaçan, her iki tarafın taleplerini karşılayan protokolü imzaladığı bildirildi.