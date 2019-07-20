Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı 15 Temmuz Bulvarı'na trompet kavşak ile bağlayacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda olduğu gibida da yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi dağ yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı 15 Temmuz Bulvarı'na trompet kavşak modeliyle bağlayacağız. Trompet kavşak ihalesini 8 Ağustos'ta yapacağız. Trompet kavşakta 11X27 metre ebatlarında alt geçit olacak. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı genişletmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla 450 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı yapılacak. Bu önemli yatırım için projemizi ve ihale hazırlıklarını tamamladık. İhaleden sonra inşaata başlayıp, kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın çok daha konforlu bir şehir hayatı sürdürmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."