Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Bilim Merkezince yaz döneminde de eğlenceli ve öğretici bilimsel etkinliklere devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek Yaz Bilim Kampları ve Astronomi Okulu ile farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler düzenlenecek.

Kayseri Bilim Merkezinde temmuz ayı boyunca gerçekleştirilecek Yaz Bilim Kampları, üçer günlük periyotlar halinde uygulanacak. 09.30-16.00 saatlerinde Kayseri Bilim Merkezinde verilecek eğitimlere 9-14 yaş aralığındaki 25 öğrenci katılabilecek.

Temmuz ayında açılacak Astronomi Okulunda ise öğrencilere yıldızların oluşumlarından, evrenin derinliklerindeki galaksilere kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

- Yaz spor okulları

Kayseri Büyükşehir Belediyesince sadece şehrin fiziki altyapısının değil spor, sanat, kültür gibi alanlarda da altyapının güçlü olması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen spor okulları, 2018 yaz döneminde de birbirinden farklı branşta Kayserili gençlere eğitim imkanı sunuyor.

Her yıl on binlerce öğrencinin spor eğitimi aldığı, Türkiye'nin nüfusa oranla en büyük spor okulları olma özelliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ spor okulları, yıl boyunca birçok branşta devam eden eğitimlerini yaz döneminde daha da zenginleştiriyor. 4-15 yaş arasındaki on binlerce öğrencinin spor eğitim merkezi olan Spor AŞ spor okulları, su kayağı, buz pateni, yüzme, futbol, basketbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, kickboks, tekvando, jimnastik, voleybol ve hentbol olmak üzere toplam 13 farklı branşta spor yapma imkanı sunuyor.

Spor AŞ, yaz döneminde bünyesinde bulunan 9 tesisin yanı sıra Kayseri'nin muhtelif bölgelerinde bulunan 16 parkı da eğitim merkezi haline getirerek, Kayseri'nin birçok bölgesine spor eğitimlerini ulaştırıyor.