Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi, çocukların internette kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri için yaz tatilinde kodlama eğitimi veriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK bünyesinde şehir merkezi ve ilçelerde açılan kodlama kurslarına 670 öğrenci katılıyor.

KAYMEK tarafından çocukların basit görsel programlama diliyle oyun geliştirebildikleri, oynayabildikleri ve yaptıkları oyunları arkadaşlarıyla paylaşabildikleri bir yazılım olan Kodu Game Lab kursu açıldı.

Çocukların eğlenerek programla dilinin yapısını öğrendikleri kursa 8-10, 11-12 ve 13-14 yaş arasındaki çocuklar üç grup halinde katılıyor.

Kodlama eğitimi, Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi ile KAYMEK’in Kocasinan, Mimsin, Ziya Gökalp ve Turgutreis Kurs Merkezlerinde veriliyor.

- Su kayağına ilgi

Yaz spor okulları ile pek çok branşta spor yapma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de sayılı şehirlerde bulunan Su Kayağı Parkı ile su kayakçıları yetiştiriyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Sukaypark, isteyenlere diz bordu, su kayağı ve wakeboard yapma imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Anadolu Harikalar Diyarı’nda 100 bin metrekare alanda yer alan Sukaypark 2013 yılından beri hizmet veriyor.

65 bin ton su tutma kapasitesine sahip yapay gölet üzerinde konuşlandırılan 520 metre uzunluğa sahip mekanik tesis su kayağı severler için büyük bir fırsat sunuyor.

Sukaypark’ta açılan spor okulları bugüne kadar çok sayıda su kayakçısı yetiştirdi. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılan spor okulları eğitimin yanı sıra hafta içi her gün ve hafta sonu vatandaşlara da su kayağı yapma imkanı veriliyor.