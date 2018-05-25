Büyükşehir Belediyesinden yatırım fırsatı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in inşaat çalışmalarını yakından takip ettiği Şehir Hastanesi karşısındaki 19 dükkan ihaleyle satışa çıkarılacak.
Başkan Çelik, Şehir Hastanesi karşısındaki iş yerlerinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Büyük ölçüde tamamlanan inşaat çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Çelik, dükkanların içerisinde de incelemelerde bulundu.
Dükkanların 6 Haziran'da ihale ile satılacağı, ihaleye girmek isteyenlerin müracaatlarını 6 Haziran 13.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor.