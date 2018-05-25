Büyükşehir Belediyesinden yatırım fırsatı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in inşaat çalışmalarını yakından...